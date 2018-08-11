وصول 1.221.463 حاجا إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة , 1.221.463 حاجاً ، بزيادة بلغت 70.348 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% تقريبا ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.148.404 حجاج ، وعن طريق البر 59.448 حاجاً، وعبر البحر 13.211 حاجاً.
درباويه[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 1 ساعة
لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله
الحج يذكرني بالامام الحسين ان شاء الله ندخله باذن الله تعالى في عز وكرامه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17824 ] نشر منذ 1 ساعة
مرحبا مليون بضيوف بيت الله
الله يحفظ لهذه البلاد امنها ودينها ويوفق حكامها وشعبها لخدمتكم على الوجه المطلوب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 51 دقيقة
التلبية في الحج فقط لله عز وجل الذي نأتي إلى بيته من كل فج عميق،،
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48).
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 50 دقيقة
التلبية في الحج فقط لله عز وجل الذي نأتي إلى بيته من كل فج عميق،،
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48).