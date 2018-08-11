وصول 1.221.463 حاجا إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

جدة(صدى):

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة , 1.221.463 حاجاً ، بزيادة بلغت 70.348 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% تقريبا ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.148.404 حجاج ، وعن طريق البر 59.448 حاجاً، وعبر البحر 13.211 حاجاً.