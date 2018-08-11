أمانة الشرقية: ضبط أكثر من 24 ألف كيلو من البهارات مخالف للاشتراطات الصحية

الدمام(صدى):

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، مصنعاً لتعبئة البهارات بشكل مخالف، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب العمل وشعبة الضبط الإداري بشرطة الشرقية.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم ضبط عمالة وافدة تقوم بتعبئة البهارات من خلال مصنع في خضرية الدمام مخالف للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، لافتا إلى أن العملية تمت في أطار التنسيق المستمر لحملات “وطن بلا مخالف”، التي تحرص أمانة الشرقية على المشاركة فيها، من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف حملات “وطن بلا مخالف”، التي تتم بإشراف ومتابعة الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات، بتوجيهات ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأبان أنه تم ضبط ٨٤٥ كيلو من البهارات المتنوعة جاهزة للتعبئة وجدت على أرضية المعمل، إضافة إلى ٢١١٤٠ كيلو من البهارات في أكياس كبيرة و ٢٨٥٣ كيلو من البهارات المعبأة في أكياس وعلب جاهزة للبيع و ٣ آلات للطحن وتعبئة البهارات، وضبط ٣٠٠٠٠ كيس و ٢٠٠٠٠٠ علب فارغة جاهزة للتعبئة و ١٥٠٠ كرتون فارغ و ٢٣ أختام وأحبار تستخدم لتزوير التواريخ و ٥٤٥ ملصقات بأسماء البهارات.

وأشار الصفيان إلى أن المصنع عبارة عن معمل بدائي سيّء في التخزين ومخالف للاشتراطات الصحية تديره عمالة مخالفة تقوم بتعبئة بهارات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ومخالفة للبيانات التجارية وقد تم ضبط وحجز كميات كبيرة منتهية الصلاحية.

وأفاد أن الفرق الميدانية رصدت العديد من الملاحظات على المصنع، التي تضمنت مخالفات للاشتراطات الصحية من حيث المبنى والتجهيزات وتعبئة البهارات من الأرض مباشرة والشهادات الصحية للعاملين وسوء التهوية والتكييف للمبنى والنظافة الشخصية للعاملين، وممارسة نشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما تم رصد مخالفة المصنع لأنظمة وزارة التجارة، موضحا أنه تم إغلاقه احترازيا من قبل الأمانة ووزارة التجارة لحين اكتمال الإجراءات النظامية، وأخدت عينات لمختبر الأمانة المركزي من البهارات، فيما تم اتخاذ جميع الاجراءات النظامية بعد إغلاق الموقع احترازيا، وتم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.