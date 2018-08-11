إصابة 6 أشخاص بهجوم انتحاري استهدف حافلة جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

أصيب ستة أشخاص بينهم ثلاثة باكستانيين وثلاثة فنيين صينيين بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم، حافلة تقل موظفين يعملون على أحد المشاريع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مدير إدارة مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان هاشم غلزئي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن انتحاريًا فجر نفسه بالقرب من حافلة موظفين كانت متجهة إلى مشروع في منطقة “دالبندين” البلوشية مما أدى إلى تضرر الحافلة وتعرض ستة أشخاص بينهم ثلاثة صينيين لإصابات.

من جانبها أوضحت الشرطة المحلية أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب، ولم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية.