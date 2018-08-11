بعد عودتها للفن.. حقيقة تقديم حلا شيحة جزء جديد من ” السلم والثعبان “

أماني الغامدي (صدى):

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية حلا شيحة، حقيقة تلقيها عرضًا من المنتج محمد حفظي، لتقديم جزء جديد من فيلم ” السلم والثعبان ” .

وأوضح المصدر أنها لم تتلقى عرضًا من المنتج، وأن هذا المشروع لا تراه مناسبًا لعودتها بعد غياب طويل عن الفن امتد لأكثر من 12 عامًا، مشيرًا إلى أن ” حلا ” قررت العودة للتمثيل بالفعل؛ إلا أنها لم تستقر حتى الآن على عرض مناسب للعودة، خاصة أنها غير مقيدة بأي مشروعات فنية.

وأبان المصدر أنها تفاضل حاليًا بين أكثر من عرض إعلامي من أكثر من قناة فضائية للظهور الأول بعد إعلانها العودة إلى التمثيل وخلعها الحجاب؛ لتتحدث من خلالها عن تفاصيل كثيرة خاصة بعودتها للفن وكواليس فترة اعتزالها.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد أعلنت منذ أيام عودتها للفن؛ وذلك بعد قرارها النهائي خلع الحجاب وخرجت أخبار كثيرة تفيد أنها ستقدم الجزء الثاني من ” السلم والثعبان “