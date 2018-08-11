تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة كبرى

نواف السالم(صدى):

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه يجهز لمفاجأة كبرى، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عنها.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” مفاجأة مهمة خلال أسبوع من الآن ” ؛ فيما توقع مغردون أن تكون المفاجأة بث قناة ” بيراميدز ” مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر، أن ” آل الشيخ ” اشترى مع مجموعة من المستثمرين العرب نادي الأسيوطي سبورت المصري، وغيّر اسمه إلى بيراميدز، كما أنشأ قناة باسم النادي الجديد، معلنًا عن إذاعة مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباريات ودية في أوروبا عبرها.