دراسة طبية : الوقوف طويلا يسبب الوفاة المبكرة

متابعات:أميرةخالد (صدى):

حذر خبراء في الصحة بتوصيات دراسة طبية حديثة ، من التداعيات الخطيرة للجلوس الطويل في العمل أو في المنزل، حيث نبهت الجمعية الأمريكية لأمراض السرطان إلى أن الشخص الذي يجلس 6 ساعات أو أكثر يوميًا أكثر عرضة بـ 19% للوفاة المبكرة مقارنة بمن يجلسون 3 ساعات فقط.

تابعت الدراسة الوضع الصحي لـ 128 ألف شخص لا يعانون من أي مرض على مدى 21 عامًا ووجدت أن حوالي 39 ألف شخص توفوا.

وذكرت الدراسة أن الذين جلسوا لفترات طويلة أصيبوا بمتاعب خطرة مثل أمراض السكري والقلب والكلى وامراض الكبد والرئة والاضطرابات العصبية.

كما يتعرض الجالسون لفترات طويلة للإصابة بأمراض السمة وارتفاع الكولسترول وضغط الدم، وذلك لأن جسد الإنسان يستخدم طاقة أقل مقارنة بما يحدث في حالة الوقوف.

كما لا تقف مخاطر الجلوس لفترات طويلة لهذا الحد بل قد يؤدي للإصابة بالسرطان.

ونصبح الخبراء من يضطر بحكم عمله للجلوس لأوقات طويلة بأن يتحركوا قدر الإمكان ولا يبقوا في وضعية واحدة، كما يتعين على الفرد أن يسير لمسافة بعد استراحة الغداء بدلاً من أن يبقى جالسًا.

وهذه الخطوات تساعد على حرق السعرات الحرارية، مع مراعاة تغير عاداته بالإقبال على ممارسة التمارين الرياضية واتباع حمية صحية.