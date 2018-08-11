 نصائح وإرشادات يجب اتباعها عند اصطحاب الأطفال بـ ” الحج “

علي القحطاني (صدى):

قام الدكتور عبدالقادر الجهني، طبيب الأطفال، بتوجيه عدة نصائح وإرشادات مهمة يجب اتباعها عند اصطحاب الأطفال في الحج.

وعن ذلك، قال ” الجهني ” أنه يفضل عدم اصطحاب الأطفال إلا للضرورة القصوى، مشيرًا لضرورة وضع ” سوار ” حول معصم الطفل يوضح اسمه بالكامل، ومكان إقامته ورقم الهاتف، كما يفضّل وضع أكثر من رقم في حال انتهت بطارية الجوال أو فُقد في الزحام، وأيضاً اسم الحملة ورقم الاتصال بها.

ونوه لأهمية التأكد من أن الطفل يرتدي الملابس الفضفاضة والخفيفة وذات الألوان الفاتحة؛ وذلك حتى يمكن رؤيته بسهولة في حال ابتعد نتيجة الزحام، وارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة، ومن المهم تغييرها كل 4 – 6 ساعات أو حسب ما توصي به الشركة المصنعة.

وعن الإرشادات الأخرى التي يمكن اتباعها خلال الحج، أكد ” الجهني ” أنه يجب الإكثار من شرب السوائل لتجنب الجفاف، ويجب حمل الماء في حافظة مناسبة تحفظ برودته، فقد تتعطل وسيلة النقل أثناء الزحام.

كما أشار لضرورة العناية بنظافة اليدين باستمرار بالغسل بالماء والصابون أو استخدام المعقم، مبينًا أن نظافة اليدين هي الخطوة الأهم في مكافحة العدوى، وخاصة قبل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام.