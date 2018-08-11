جوارديولا يوضح حقيقة تدريبه للأرجنتين

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن إمكانية تدريبه منتخب الأرجنتين، ليخلف المدرب خورخي سامباولي، الذي أقيل من منصبه عقب كأس العالم في روسيا.

وقال جوارديولا، أن الاتحاد الأرجنتيني لم يتواصل معه في أي لحظة للحصول على خدماته، مصرّحًا: ” أشعر بنوع من الإحباط.. لا يمكنهم قول ذلك إن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تواصل مع بيب، لكنهم لم يتمكنوا من التعاقد معي بسبب راتبي. ”

وأضاف: ” لم يتصل بي أحد.. كما أن لدي عقداً مع هذا النادي وسألتزم به حتى النهاية.. الادعاء بأن راتبي كان هو سبب عدم التعاقد معي غير دقيق، لأنهم لا يعلمون مقداره ” ، متابعًا: ” مدرب الأرجنتين يجب أن يكون أرجنتينيًا.. هناك الكثير وهم جيدين للغاية حقًا.. لذا لن أتولى تدريبهم. “