الأرصاد تحذر سكان منطقتين من أمطار رعدية وسيول

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة تشمل: ” الطائف، الشفا، الهدا، ميسان، بني سعد، السيل الكبير، رهاط، نمره، والأجزاء المجاورة لها، وتمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة ” .

وتوقعت الهيئة، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 13:30 من اليوم السبت الموافق 11/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

فيما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا آخر لسكان منطقة عسير، وتضم: ” النماص، تنومه، باللحمر، باللسمر، المجاردة، رجال ألمع، والأجزاء المجاورة لها ” ، تنذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وبيّنت الأرصاد، أن هذه الحالة تبدأ على منطقة عسير، بداية من الساعة 14:00 من اليوم السبت، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.