” التعليم ” تكشف عن عدد المستجدين بالصف الأول الابتدائي

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن عدد الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي حتى الآن؛ لافتةً إلى أن الذين سجلوا عبر نظام ” نور ” بلغ عددهم 365 ألف طالب وطالبة، وذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة المركزية للاستعداد، والذي ترأسه الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور سليمان الكريدا.

واستعرضت خلال الاجتماع، أبرز استعدادت قطاعات الوزارة كما نوقشت الصعوبات والتحديات التي قد تواجه إدارات التعليم، كما أطلع ” الكريدا ” أعضاء اللجنة على ماتم خلال لقاء مديري التعليم بالوزارة وماحققه من أهداف تمثلت في لقائهم بمسؤولي الوزارة ومناقشة كافة القضايا التي تتعلق بإدراتهم واستعداداتهم للعام الدراسي.

وأوضح الدكتور ” الكريدا ” أن استعداد هذا العام يبدأ بحدث بحدث مهم وهو ملتقى المعلمين الذي يوليه الوزير ونائبه أهمية كونه وسيلة مباشرة للتواصل مع الميدان، بينما تم مناقشة أبرز استعدادات قطاعات المباني والنقل المدرسي والأمن والسلامة، وخطة الحملة الإعلامية للاستعداد.