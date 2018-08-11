” إدارة تدريب الرياض ” تختتم ” التطوير المهني الصيفي” بتهيئة المعلمين الجدد

سعيد العجل (صدى):

اختتمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض ـ بنين، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية بتهيئة المعلمين الجدد للعام الدراسي الجديد، وذلك برعاية مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري وبحضور مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث المكلف، وعدد من مديري الإدارات ومشرفيها.

واستضافت “التدريب التربوي” برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية التي أقيمت خلال شهر ذي القعدة، حيث استفاد من المشروع 3840 معلما تدربوا على 110 برامج تدريبية خلال 440 يوما تدريبيا في ستة مراكز هي: الوسط، القيادات، الشرق، الغرب، الشمال، والجنوب، وبلغ إجمالي الساعات التدريبية 1760 ساعة تدريبية.

وأكد مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث المكلف ماجد بن حمد الحميد أن الاستعداد لبرامج التدريب الصيفي التي يشرف عليها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، قد بدأ منذ وقت مبكر منذ شهر رمضان وخلال شهر شوال، حيث تم تشكيل عدد من اللجان لاختيار البرامج المناسبة وحجز القاعات التدريبية وإسناد البرامج للمدربين المتميزين من مشرفي الإدارة والمدربين المتعاونين.

وأضاف أن عمليات التدريب جرت في 6 مراكز تدريبية بمتوسط خمس دورات يوميا في كل مركز تدريب طول شهر ذي القعدة، وفق عمليات قبول وتسجيل يومية، حيث تم ولله الحمد قبول جميع المتقدمين على البرامج ممن فاتتهم فرص التسجيل الإلكتروني بعد توافر مقاعد لهم، يواكب ذلك عمليات إشرافية من فريق العمل من إدارة التعليم بالرياض ووزارة التعليم.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض إن نسبة الحضور كانت مشجعة وفاقت التوقع ولله الحمد، كون البرامج كانت وقت الإجازة، كما سجلت الإدارة حضور عدد من المتدربين من مناطق أخرى غير الرياض مثل الشرقية وحائل ومكة المكرمة وتبوك وعسير وغيرها، حيث حرص المتدربون على الاستفادة من وقت الإجازة بما يعود عليهم بالنفع.

وأوضح أن عمليات التدريب جرت على 110 عناوين تدريبية حملت مسميات مثل: المدخل الياباني للتدريس، التعلم النشط، القيادة الموقفية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، إدارة الصف، تعديل السلوك، التميز المؤسسي، البرمجة بالمايكروبت، الأسئلة الصفية، الإبداع في التطوير المهني، وغيرها، وقد درب عليها عدد من أميز المدربين من مشرفي الإدارة وخارجها.

وقدم “الحميد” شكره إلى مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالنيابة أ. عبدالله بن سعد الغنام والذي هيأ جميع السبل لإنجاح التدريب الصيفي، إضافة إلى شكره زملائه في الإدارة من مساعدين وأعضاء لجان ومديري مراكز ومسؤولين إعلاميين وإداريين والذين كان لجهودهم دور كبير في إنجاح البرنامج.

إلى ذلك استضافت إدارة التدريب التربوي والابتعاث برنامج تهيئة المعلمين الجدد الذي أقيم في مركز التدريب التربوي بالشمال، حيث قامت خلال إدارة شؤون المعلمين باستقبال المعلمين الجدد وتقديم موضوع حقوق المعلم وواجباته لهم، فيما قدمت إدارة الإشراف التربوي موضوعات حملت أسماء فرص التطوير المهني والوظيفي وأخلاقيات مهنة التدريس، وسنة التجربة ونماذج ملهمة من الميدان، وقدمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث التدريب للمعلمين الجدد على الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد خلال الأيام المتبقية من البرنامج.