بالصور.. الكشف عن فورد تيريتوري 2019 الجديدة رسميا في الصين

بكين(صدى):

تعاونت فورد وجيانجلينج موتورز الصينية مؤخرا لإطلاق SUV جديدة، تسمى تيريتوري.

كانت فورد تيريتوري سيارة مرموقة يتم صنعها في استراليا بالفترة بين 2004 – 2016، إلا أن هذا الموديل لا يمت لها بصلة حيث أنه حصري للسوق الصينية، وهو في الحقيقة SUV صينية تسمى يوشينج S330 بشارة فورد وفق اتفاقية بين صانعة السيارات الأمريكية وجيانجلينج.

تمتلك السيارة تحديثات طفيفة بالواجهة الأمامية حيث أنها تبدو عصرية مثل موديلات فورد الحديثة، في حين أن المقصورة محسّنة تمتلك شاشة معلومات ترفيهية كبيرة بمركز لوحة القيادة، كما هنالك مقود وعدادات قياسات جديدة.

لدى تيريتوري معدات قياسية يشملها فرش من الجلد، تطريز متضاد، زخارف ألومنيوم، فتحة سقف، فتحات تهوية بالمقصورة الخلفية، نوافذ ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

حسب وسائل الإعلام الصينية، يعمل الموديل بشكل قياسي بمحرك بترول، كما سيتوفر مستقبل في نسخ هجينة.

هذا وسيتم إطلاق فورد تيريتوري 2019 بالسوق الصينية ابتداءً من العام المقبل، خلاف ذلك، ليست لدينا أية تفاصيل عنها.