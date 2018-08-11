القحطاني: سيتم استخدام تطبيق ” أمن ” لأول مرة في حج هذا العام

عادل الحربي (صدى):

أكد اللواء ناصر القحطاني، مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن، أن الأمن العام يحظى بالدعم لتنفيذ خطط موسم الحج، مشيرًا إلى أن خطة الأمن تتوافق مع خطة الطوارئ في الحج.

وأوضح ” القحطاني ” خلال المؤتمر الذي تم عقده؛ لشرح الخطط الأمنية والتنظيمية، أنه سيتم استخدام تطبيق ” أمن ” لأول مرة في حج هذا العام، وأن التطبيق سيعطي إحصاءات دقيقة عن الجرائم.

وفي ذات السياق، قال اللواء عبد اللطيف الشتري، قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة مكة ستتولى مكافحة الجريمة في العاصمة المقدسة، كما سيتم إقامة نقاط لمنع المخالفين من دخول العاصمة المقدسة.