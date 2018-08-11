” ناسا ” تعلن فشل عملية ملامسة الشمس وتكشف عن الموعد الجديد

واشنطن(صدى):

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” اليوم السبت، عن فشلها في تنفيذ رحلتها التاريخية؛ من خلال إرسال أول بعثة مهمتها ملامسة الشمس؛ وذلك في اليوم الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف جزئي للشمس.

وبالتطرق للتفاصيل، تأخرت رحلة الإطلاق لمدة ساعة، وذلك قبل أن يعلن المسؤولون فشل أحد الاختبارات التقنية.

وعن المحاولة الثانية لإطلاق مركبة الفضاء، قالت ” ناسا ” : ” المحاولة الثانية لإطلاق مركبة الفضاء باركر سولار بروب، ستجرى يوم الأحد الساعة 3:31 صباحًا ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” باركر سولار بروب ” التي تماثل حجم السيارة، ستسافر مباشرة إلى الغلاف الخارجي للشمس؛ لتقطع أربعة ملايين ميل إلى سطحه، وبذلك ستصبح أقرب إلى الشمس سبع مرات من أي مركبة فضائية.

يُذكر أن هذه المهمة ستدوم لمدة سبع سنوات، فيما ستعتمد المركبة المتطورة على القياسات والتصوير؛ لإحداث ثورة في فهم الهالة الشمسية، وتأثير التفاعلات هناك على الأرض.