السوبر الإسباني يشهد قرارات جديدة

نواف السالم(صدى):

توقعت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن تشهد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي ستجمع بين برشلونة وإشبيلية غدًا الأحد، تطبيق قرار جديد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت أن القرار يتمثل في استخدام التغيير الرابع، في كأس السوبر، وذلك إذا امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين؛ حيث اعتمد الاتحاد الإسباني في قراره على القانون الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم الأخيرة.

وأشارت إلى أنه تم استخدام التغيير الرابع في المباريات التي امتدت إلى شوطين إضافيين، كما أرسل الاتحاد الإسباني قراره إلى اللجنة الفنية للحكام وناديي برشلونة وإشبيلية.