بالفيديو.. البطل محمد مطلق يبث الحماس بنفوس زملاؤه قبل إصابته بميدان الشرف

حامد العمري(صدى):

يسطر رجالنا الأشاوس على الحد الجنوبي ، أروع الملاحم البطولية في الذود عن أمن البلاد وحماية أرضها الطاهرة ، حيث يقف أبطالنا شامخين جنبا إلى جنب للذود عن حدود الوطن ، والقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بشبر من حدودنا الجنوبية.

ويعد الجندي محمد مطلق آل مهدي العصماني ، نموذجا لأبطال سطروا أروع قصص الشجاعة كبقية زملاءه المرابطين على الحد الجنوبي ، وقد تعرض ” العصماني ” لإصابة بميدان العز والشرف ، تعرض فيها لكسر في يده اليسرى بالإضافة لاختراق طلقتين لكتفه .

وفي التفاصيل فقد أصيب بثلاث طلقات من قناص حوثي أصابت إحداهن كفه ، بينما الأخريين اخترقت كتفه الأيسر مما تسبب بكسر يده اليسرى ، ويرقد حاليا بمستشفى أبو عريش ، ويتمتع بصحة جيدة ، بينما تجري الترتيبات لنقله لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجده.

يذكر أن “المهدوي ” قد انتسر له مقطع فيديو سابق وهو يبث روح الحماس في نفس أحد زملاءه ، ذاكرا له أنهم دون حد المملكة .

وعن ردة فعل والده حول إصابة ابنه قال “لصدى” : “ أنا وأبنائي سعداء وفخورين بما قام به ابننا من فعل بطولي ، لأنه كان مدافعاً عن وطنه مقبل غير مدبر ، مؤكدًا أن الذي قدمه لوطنه ماهو إلا واجب على كل مواطن كلف بحماية هذا الوطن”.

صحيفة “صدى” الإلكترونية تتمنى الشفاء العاجل لبطل الوطن ، وتسأل الله سبحانه أن يحمي جنودنا البواسل المذاودين عن حدود الوطن .