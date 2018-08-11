بالفيديو.. البطل محمد مطلق يبث الحماس بنفوس زملاؤه قبل إصابته بميدان الشرف
يسطر رجالنا الأشاوس على الحد الجنوبي ، أروع الملاحم البطولية في الذود عن أمن البلاد وحماية أرضها الطاهرة ، حيث يقف أبطالنا شامخين جنبا إلى جنب للذود عن حدود الوطن ، والقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بشبر من حدودنا الجنوبية.
ويعد الجندي محمد مطلق آل مهدي العصماني ، نموذجا لأبطال سطروا أروع قصص الشجاعة كبقية زملاءه المرابطين على الحد الجنوبي ، وقد تعرض ” العصماني ” لإصابة بميدان العز والشرف ، تعرض فيها لكسر في يده اليسرى بالإضافة لاختراق طلقتين لكتفه .
وفي التفاصيل فقد أصيب بثلاث طلقات من قناص حوثي أصابت إحداهن كفه ، بينما الأخريين اخترقت كتفه الأيسر مما تسبب بكسر يده اليسرى ، ويرقد حاليا بمستشفى أبو عريش ، ويتمتع بصحة جيدة ، بينما تجري الترتيبات لنقله لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجده.
يذكر أن “المهدوي ” قد انتسر له مقطع فيديو سابق وهو يبث روح الحماس في نفس أحد زملاءه ، ذاكرا له أنهم دون حد المملكة .
وعن ردة فعل والده حول إصابة ابنه قال “لصدى” : “ أنا وأبنائي سعداء وفخورين بما قام به ابننا من فعل بطولي ، لأنه كان مدافعاً عن وطنه مقبل غير مدبر ، مؤكدًا أن الذي قدمه لوطنه ماهو إلا واجب على كل مواطن كلف بحماية هذا الوطن”.
صحيفة “صدى” الإلكترونية تتمنى الشفاء العاجل لبطل الوطن ، وتسأل الله سبحانه أن يحمي جنودنا البواسل المذاودين عن حدود الوطن .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1938 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يشفية ويقومة بالسلامة ويحفظ جميع جنودنا المرابطين وينصرهم
ولا غرابة في اسود حدودنا فهم احفاد الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين
الرزين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحمد لله على سلامته .. نعم هذا ميدان الشرف والعز الدفاع عن الوطن ونحن كلنا جنود لهذا الوطن .. نفخر بك يامحمد ونفخر بكل جنودنا البواسل على الحد الجنوبي ..
نسأل الله ان يحمي بلادنا من كل شر..
عبدالكريم العمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمدلله ع سلامة اخونا الغالي البطل محمد مطلق وقدامه العافيه ان شاء الله