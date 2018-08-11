” كدوان ” يرعى الدورة التأهيلية ويودع كشافة رجال ألمع

حسن مريع (صدى):

رعى مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان مساء اليوم الدورة التأهيلية لفرقة الكشافة المغادرة لحج هذا العام ١٤٣٩هـ قدمها مدرب التنمية البشرية الأستاذ محمد مانع، بحضور مدير النشاط الطلابي الأستاذ محمد مفرق ومدير مركز التميّز الأستاذ محمد فايع ومدير الإعلام التربوي الأستاذ ناصر جبلي.

في بداية البرنامج المعد للكشافة أشاد مدير التعليم بالجهود المبذولة من إدارة النشاط الطلابي لفرق الكشافة التي تشارك سنوياً في موسم الحج محققةً مراكز متقدمة في العديد من المجالات، كما أكد على الفرقة المشاركة لهذا العام أن يواصلوا التميّز الذي عرف عن كشافة ألمع وأن يستشعروا أهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام، كما قدم خالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد مانع مدرب التنمية البشرية على ماقدمه لأبنائنا هذا المساء كما شكر ‫مؤسسة إعمار الديار‬⁩ التي استضافت اللقاء في ⁧‫قرية رجال التراثية‬⁩‫، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.‬

‫من جانبه، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ محمد مفرق بأن الفرق الكشفية المشاركة لحج هذا العام مكونة من ١٥ طالبًا بقيادة القائد الكشفي الأستاذ علي مانع وقد أعد لهم خطة منذ وقت مبكر ليكونوا على أهبة الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله مع بقية الفرق الكشفية من أنحاء المملكة، سائلاً المولى عزوجل لهم التوفيق والسداد.