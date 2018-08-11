أهمية تغيير فلتر البنزين وأضراره على محرك السيارة

متابعات:أميرة خالد(صدى):

يعد فلتر البنزين من أهم فلاتر السيارة، ويتلخص عمله على القيام بتصفية البنزين الموجود داخل خزان الوقود في السيارة من الشوائب والأوساخ قبل أن يصل إلى البخاخات، ويجب المحافظة على تغيير الفلتر مع الصيانة الدورية للسيارة، لأن إهمال تغييره يسبب عدد من المشاكل للسيارة نستعرضها فيما يلي.

في حالة عدم تغيير فلتر البنزين فإن طرمبة البنزين ستتعرض للأعطال بعد أن تسحب الأوساخ والشوائب إلى داخلها بسبب فقد الفلتر لوظيفته، كما أن طرمبة البنزين لن تسحب بالتالي كمية البنزين المناسبة للمحرك مما يسبب ضرر للمحرك وللطرمبة.

وبسبب عدم وصول الكمية المناسبة من البنزين للمحرك، فقد يحدث خلل في عمل الرشاشات، وهذا ما يؤدي إلى تلف البخاخات أيضاً نتيجة الأوساخ والترسبات الأخرى، كما يسبب قلة البنزين الواصل للمحرك إلى ضعف قوة وعزم السيارة.

كما أن عدم تغيير فلتر البنزين يؤدي إلى إضرار بالمحرك منها عدم تشغيل المحرك بشكل سريع على الرغم من دوران أجزاءه، وقد يتوقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء تشغيله، وفي بعض الأحيان عندما يتم الضغط على دواسة الوقود لا يستجيب المحرك للتسارع المطلوب.