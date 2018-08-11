مستهدفة 100 نشاط.. تطبيق قرار التوطين بـ 12 قطاع للتجزئة في هذا الموعد

على القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن تطبيق قرارات التوطين على 12 قطاعًا من قطاعات التجزئة بالمملكة، لتشمل ستشمل أكثر من 100 نشاط فرعي لنشاط التجزئة، وذلك اعتبارًا من 1 محرم 1440هـ.

وتشمل عمليات التوطين، جميع منافذ البيع ” بالتجزئة والجملة ” ، وتتمثل تلك الأنشطة في ” المحلات والمعارض والأسواق التجارية والأكشاك، ووكالات ومعارض السيارات والسجاد والأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة والمعدات الطبية ومحلات النظارات، ومحلات الحلويات والمخابز ” .

كما سيتضمن القرار أيضًا، منافذ بيع قطع غيار السيارات، ومحلات مواد الكهرباء، والسباكة، والأخشاب، ومصانع الطوب، والسيراميك، والألواح الزجاجية، والمواد الإنشائية التعدينية وغير المعدنية، والأصباغ ومواد البناء والديكورات، والاكسسوارات، وغيرها من الأنشطة البيعية.

فيما يشمل قرار وزارة العمل، آلية احتساب نسبة 70% للمطلوب توطينها في منفذ البيع الواحد، من إجمالي عدد الموظفين في تلك الوظائف، وذلك وسط توقعات بتوفير قرار التوطين لنحو 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، وفتح فرص استثمار جاذبة أمام المواطنين في تلك القطاعات، فضلًا عن تخفيض نسبة البطالة.

ومن جانبهم، أكد عدد من المختصون، أن هناك 5 عوائد اقتصادية من قرار التوطين، وهي: ” إنعاش الاقتصاد، وتوفير الوظائف، والحد من البطالة/ والقضاء على التستر، وتقليص هجرة الأموال ” .