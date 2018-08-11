بالفيديو.. دليل يكشف عن مرض إليسا قبل إعلانها عنه

أماني الغامدي(صدى):

تكتّمت الفنانة ​إليسا​ عن إصابتها بمرض سرطان الثدي لفترة طويلة قبل أن تتعالج منه كليا وتكشف عنه في فيديو كليب أغنيتها ” الى كل اللي بيحبوني “.

في هذه الفترة لم تظهر على إليسا أي من علامات المرض أو الضعف تحت تأثير العلاج، بل سعت إلى إظهار قوّتها أمام الناس واحتفظت بألمها في السرّ.

أما مُحبي إليسا الذين صُعقوا بالخبر عادوا ليبحثوا بين إطلالاتها عن دليل يشير إلى أن إليسا كانت تخضع للعلاج ولم يلاحظوه. انتشر بينهم فيديو لمقابلة أجرتها إليسا في برنامج CarpoolKaraoke حين كانت تصعد الى السيارة وشعرت بالألم وهي تقفل الباب خلفها الأمر الذي جعلها تستعين باليد الثانية وتصرخ من الألم.