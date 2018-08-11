” هدف ” : للمستفيدين من تعويض البطالة الحق في الاشتراك الاختياري بالتأمينات

علي القحطاني(صدى):

صرح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، بحق المستفيدين من نظام ” ساند ” لتعويض البطالة الاشتراك الاختياري في التأمينات.

وبالتطرق للتفاصيل، يحصل المتضررين من الفصل التعسفي على دعم بطالة لمدة عام؛ وذلك بواقع 60% من راتب أول 3 شهور عمل و50% عن الشهور التسعة الأخرى من العام، وذلك وفقًا لمؤسسة التأمينات.

كما يحق للعديد من الشرائح الاجتماعية، ممن لاتعمل في القطاع الخاص الاشتراك اختياريًّا في نظام التأمينات وفق شرائح متعددة.

أما فيما يتعلق ببرنامج دعم المنشآت الصغيرة، فإن الصندوق أكد إيقاف برنامج دعم المنشآت الصغيرة بشكل نهائي، والذي كان بموجبه يحصل المتقدم على دعم شهرى مقداره 3000 ريال.