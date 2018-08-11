مودريتش باقِ في ريال مدريد مقابل 11 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن بقاء اللاعب لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي، في نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تعديل راتبه، ليصبح مساويًا لما يتقاضاه سيرجيو راموس، والذي وصل لقيمة 11 مليون يورو بالموسم الماضي.

وكان ” مودريتش ” ، قد انضم الأربعاء الماضي إلى زملائه الآخرين، الذين تأخروا في العودة لتمارينهم مع ” الريال ” ، وذلك بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا 2018.

وكشفت مصادر، عن تلقي اللاعب الكرواتي، صاحب الـ 33 عامًا، عرضًا ماليًا مهمًا من ” إنتر ميلان ” الإيطالي، واعتزامه ترك ريال مدريد، فيما أشارت إلى أن الريال قد مدد عقده بعد تعديل راتبه، بما يعادل راتب ” راموس ” .