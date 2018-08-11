بايرن ميونيخ ينافس فرق كبرى على نجم برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف عالمية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، دخل المنافسة من أجل كسب خدمات برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وفي السياق نفسه، يسعى باريس سان جيرمان وموناكو، إلى اقتناص ” راكيتيتش ” ؛ حيث قدما عرضين كبيرين للاعب في الفترة الماضية؛ فيما يهتم نيكو كوفاتش، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، الذي كان لاعبًا دوليًا في منتخب كرواتيا، باللاعب الكرواتي عقب ما قدمه في مونديال روسيا مع منتخب بلاده.

وأكدت الصحف أن إدارة بايرن ميونخ، تواصلت مع ” راكيتيتش ” لتقديم عرض مغرٍ له للانضمام لصفوف كتيبة العملاق البافاري، وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام أي نادٍ آخر يرغب في ضم اللاعب.