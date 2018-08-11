تحديث جديد لمتصفح ” جوجل ” أكثر اختلافا

وكالات(صدى):

كشف موقع ” أندرويد بوليس ” التقني الشهير، عن طرح شركة ” جوجل ” الأمريكية تحديثًا جديدًا لمتصفحها الأشهر يحاكي أيقونتها الشهيرة، كما أنه مخصّص لتطبيق متصفح ” جوجل ” على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل ” أندرويد ” .

وأوضح أن التحديث الجديد، يعمل على تقديم علامات تبويب مختلفة بصورة كبيرة، عمّا هو معتاد في متصفح ” جوجل ” ، حيث يقدم تغييرات بصرية أقل حدة من الإصدارات القديمة، كما يتيح ما يتم وصفه بـ ” علامات التبويب المفضلة ” ، الذي يظهر فيه جهات الاتصال كبيرة في صور مستديرة أصغر حجمًا.

وأشار إلى أن ذلك مع وجود إمكانية لتصغيرها وتبديلها في قوائم بثلاثة أعمدة؛ فيما يمكن التحديث الجديد لمتصفح ” جوجل ” المستخدم من النقر على أي جهة اتصال بالبدء بالمكالمة على الفور، من خلال المتصفح مباشرة.