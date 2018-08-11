برفقة زوجته الثانية.. حاج فلسطيني يحقق حلم زوجته المتوفاة بأداء مناسك الحج

عادل الحربي(صدى):

لم ينس الحاج الفلسطيني إبراهيم نجيدات، صاحب الـ72 عامًا، زوجته الأولى التي غيبها الموت عن الحياة؛ حيث أتى رفقة زوجته الجديدة لأداء مناسك الحج، عن زوجته الأولى.

وأوضح ” نجيدات ” أن أداء مناسك الحج، كان حلم زوجته الأولى العام الماضي؛ وجاء اسمها ضمن قافلة حجاج فلسطين وبعد استعدادها للرحلة وافتها المنية ولم تتمكن من تحقيق حلمها قبل أسبوعين من اكتماله؛ ليوفي زوجها بذلك ويقوم بأداء الحج هذا العام عنها.

وقال الحاج الفلسطيني، أن زوجته كانت مصابة بداء القلب، الأمر الذي أدى إلى وفاتها قبل السفر لأداء مناسك الحج، ولكنه عقد عزمه على أدائه عنها بصحبة زوجته الجديدة التي تزوجها قبل 8 أشهر.