أسباب تدفع لـ ” الخيانة الزوجية “

أميره خالد(صدى):

تعتبر ” الخيانة الزوجية ” هى الكابوس الأسوأ في الحياة الزوجية؛ فهي العاصفة التي يمكن أن تطيح بأمن واستقرار المنزل؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي لحدوثها؛ وذلك وفقًا لما كشفته دراسة أمريكية.

وبتطبيق هذه الدراسة، تم توجيه 80 سؤالاً للمشاركين في البحث؛ ليتوصل من خلالها الباحثون للأسباب التي تدفع أحد الزوجين لـ ” الخيانة ” .

وعن هذه الأسباب، فجاءت كالتالي ” الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر، الرغبة الجنسية بسبب عدم الرضا عن أداء الشريك، غياب الحب وفقدان الشغف والاهتمام، الإهمال من أحد الأطراف ” .

كما تشمل هذه الأسباب، غياب الالتزام والوفاء بالواجبات وغياب الشعور بالتقدير والبحث عن تعويض ذلك بتعدد العلاقات، كذلك بالبحث عن التنوع في الشركاء.