زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب شرق إيران

طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات علي مقياس ريختر، صباح السبت، محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران.

وأوضح مدير عام مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة عبدالرحمن شهنوازي، أن زلزالاً بقوة 9ر4 درجات علي مقياس ريختر ضرب عند الساعة الثامنة و 33 دقيقة (بالتوقيت المحلي) منطقة تبعد 79 كيلومترا عن مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان و بلوجستان.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرًا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوب البلاد في ديسمبر عام 2003 أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.