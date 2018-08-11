الاتحاد يسبق الأندية في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة الاحتراف

نواف السالم (صدى):

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، في خطواتها لتقييد اللاعبين المحترفين؛ حيث بعثت بجميع المستندات البنكية المتعلقة بمستحقات اللاعبين حتى نهاية مايو الماضي إلى لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد كرة القدم، وذلك من أجل تقييد اللاعبين.

وتجعل هذه الخطوة ” العميد ” أول الأندية السعودية التي ستحصل على الضوء الأخضر من قبل لجنة الاحتراف، كما عملت الإدارة على إغلاق ملف المطالبات المالية من أجل قيد اللاعبين المحترفين في كشوفات الفريق الكروي الأول قبل مباراة السوبر أمام الهلال السبت القادم على كأس هيئة الرياضة في لندن.

ومن الجدير بالذكر، إنه ستنتهي فترة تسجيل اللاعبين المحترفين يوم الخميس 23 من أغسطس الجاري، فيما سيكون آخر موعد لاستيفاء المعيار المالي ضمن شروط الحصول على الرخصة الآسيوية يوم 31 من أغسطس الجاري.