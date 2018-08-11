” الجاسم ” يغيب عن معسكر الوحدة بسبب ” شهر العسل “

نواف السالم(صدى):

يغيب اللاعب الدولي تيسير الجاسم، عن المعسكر الخارجي لنادي الوحدة بالنمسا بسبب زواجه وقضائه ” شهر العسل ” ؛ حيث طالب بأن ينتظم مع الفريق بعد عودة بعثة الفرسان من المعسكر الخارجي والمقرر في منتصف الشهر الجاري، وذلك بالإضافة إلى توقيع العقد بشكل رسمي.

وأكدت مصادر، أن الجاسم على تواصل مستمر مع الجهاز الفني لمتابعة برنامجه الإعدادي الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية؛ فيما يخوض الفريق في معسكره بمدينة سيلفيد بالنمسا مساء اليوم السبت لقاءً وديًا أمام فريق الوحدة الإماراتي وهي المواجهة الرابعة للفرسان في المعسكر الخارجي.

وسيعمل المدير الفني لنادي الوحدة، فابيو كاريلي، على الدفع بالتشكيل الأساسي من بداية اللقاء للوقوف على الثغرات ومعالجتها قبل خوض منافسات الدوري؛ بينما يتبقى للفريق ودية أخرى قبل العودة إلى جدة يوم 15 أغسطس، وودية أمام أحد الفرق المحلية قبل انطلاقة دوري المحترفين