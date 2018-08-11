بالفيديو.. أهم أسباب الإجهاض المتكرر

أميره خالد(صدى):

يعتبر الإجهاض المتكرر من المشكلات التي تعانى منها بعض السيدات، مما يزعجهن كثيرا ويؤثر على صحتهن، وتتساءل دائما بعضهن عن أسباب الإجهاض.

ويستعرض الدكتور هشام الشاعر استشارى أمراض النساء والتوليد والحقن المجهرى، خلال لقائه ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على قناة “dmc”، أهم أسباب الإجهاض المتكرر .

مؤكداً أنه من أبرزها الأورام الليفية التي قد تنمو داخل تجويف الرحم أو خارجه، وأيضا الحاجز الرحمى، فكلاهما يتسبب في ضيق الرحم، مما يؤدى إلى عدم استكمال الحمل.