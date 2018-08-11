روماتيزم وتشنجات.. مخاطر لا تتوقعها لـ ” التكييف ” على الصحة

أماني الغامدي(صدى):

يتأثر جسم الإنسان سريعًا بما يتعرض له من برودة ” أجهزة التكييف ” ، والتي ينتج عنها مخاطر صحية كبرى، والتي قد تتضاعف على المدى البعيد، نتيجة الاستمرار في التعرض للتكييف بشكل كبير.

ومن أخطر ما يسببه التكييف على صحة الإنسان، هو تأثيراته على العظام، فيمكن أن يتسبب في الإصابة بـ ” الترقق ” ، والذي يصيب الجسم ويؤدي الى التكسر السريع عند التعرض لأي حادث.

كما يمكن أن يسفر التعرض للمكيفات عن الإصابة بمرض الروماتيزم أو ما يعرف بـ ” داء المفاصل ” ، حيث تقل الدورة الدموية عند تبريد الجسم، مما يجعل البرودة تصل إلى الاماكن الضيقة في الجسم.

لذلك، يجب عدم تشغيل التكييف طوال الليل، حيث تقل سرعة الدورة الدموية في الجسم، فضلًا عن تسببه في تبريد أنسجة الجسم، وامتصاص المياه منها، مما يزيد من خطورة تأثيره السلبي على الصحة.

وقد يؤدي التعرض المستمر للتكييف أيضًا، إلى آلام شديدة في العظام، والتي قد تصل إلى التشنجات الجسدية القوية، التي تنتج عن تصلب بعض أعضاء الجسم، نتيجة تأثر العظام بالبرودة، مما يجعلها شديدة الحساسية.