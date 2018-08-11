تعليم الطائف يكمل استعداداته لاختبارات الفصل الصيفي غدا

الطائف(صدى):

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاختبارات الفصل الصيفي لهذا العام لأكثر من 2700 طالب وطالبة ثانوي يوم غدِ الأحد التي تستمر لمدة 3 أيام ، وسط استعدادات متكاملة لتوفير المناخ الملائم لأداء طلاب وطالبات الصيفي اختباراتهم في أجواء مثالية .

واجتمع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي أمس مع أعضاء لجنة الفصل الصيفي والمشرفين المتابعين لأعمال الفصل الصيفي لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالاختبارات ومتابعة سيرها في المدارس الثانوية .

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية بلغ نحو 2712 طالباً وطالبة منهم 44 طالباً و 23 طالبة من خارج تعليم الطائف.

ويستهدف الفصل الصيفي معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج لبعض الطلاب والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي ,والمدارس المعتمد بها الفصل الصيفي الدراسي لهذا العام حددت 8 مدارس 6 للبنين و2 للبنات .