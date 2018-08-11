منتصف 2019.. ” الاتصالات ” تطلق تقنية الجيل الخامس

عادل الحربي (صدى):

أوضح المهندس ماجد المزيد؛ نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية، أن الإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس، سيكون في النصف الثاني من العام المقبل، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تقديمها في أسرع وقت.

وأشار ” المزيد ” إلى أن المصنعين بدأوا بالتنسيق مع مقدمي الخدمة في وضع المحطات القاعدية لتقديم خدمات الجيل الخامس، بالإضافة إلى إتاحة الطيف الترددي الذي يمكن الشركات المقدمة للخدمة من خلاله العمل على تقنية الجيل الخامس.

وأكد أن المملكة اتخذت بعض الإجراءات التي تجعلها من الدول السباقة في تبني تقنيات الجيل الخامس، منها إنشاء فريق على المستوى الوطني برئاسة الهيئة ومشاركة مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة من أكبر مصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهات أكاديمية؛ فيما استقبلت الهيئة 900 طلب لمقدمي خدمات الطيف الترددي للجيل الخامس، وعملت على تحليلها وبحثها وتوفير المواقع لعمل التجارب لمقدمي الخدمات.