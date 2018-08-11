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الإعلان عن وصول عدد من الحجاج القطريين للمشاعر المقدسة

الإعلان عن وصول عدد من الحجاج القطريين للمشاعر المقدسة
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، عن وصول عدد من الحجاج القطريين إلى المشاعر المقدسة، إلا أنه لم يحدد عدد من وصل منهم حتى الآن.

وأوضح ” بنتن ” أن هناك أعدادًا أخرى من الحجاج القطريين ستصل إلى المشاعر المقدسة تباعًا خلال الأيام المقبلة.

من الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات كانت قد أعلنت عن وصول أكثر من مليون و141 ألف حاجٍّ، من الخارج عبر المواني والمنافذ المختلفة، معظمهم عن طريق الجو، وذلك حتى أمس الأول الخميس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51665 ] نشر منذ 31 دقيقة

حياهم الله ,,

,, وتقبل الله منا ومنهم ومن الجميع ، الاعمال الصالحه وغفر لنا ذنوبنا ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 18748 ] نشر منذ 24 دقيقة

غريبه سمح لهم نظام الحمدين يأتون للحج هذا العام

بكره بتطلع قناة الحقيره وتنفي الخبر

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