الإعلان عن وصول عدد من الحجاج القطريين للمشاعر المقدسة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، عن وصول عدد من الحجاج القطريين إلى المشاعر المقدسة، إلا أنه لم يحدد عدد من وصل منهم حتى الآن.

وأوضح ” بنتن ” أن هناك أعدادًا أخرى من الحجاج القطريين ستصل إلى المشاعر المقدسة تباعًا خلال الأيام المقبلة.

من الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات كانت قد أعلنت عن وصول أكثر من مليون و141 ألف حاجٍّ، من الخارج عبر المواني والمنافذ المختلفة، معظمهم عن طريق الجو، وذلك حتى أمس الأول الخميس.