الإعلان عن وصول عدد من الحجاج القطريين للمشاعر المقدسة
كشف الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، عن وصول عدد من الحجاج القطريين إلى المشاعر المقدسة، إلا أنه لم يحدد عدد من وصل منهم حتى الآن.
وأوضح ” بنتن ” أن هناك أعدادًا أخرى من الحجاج القطريين ستصل إلى المشاعر المقدسة تباعًا خلال الأيام المقبلة.
من الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات كانت قد أعلنت عن وصول أكثر من مليون و141 ألف حاجٍّ، من الخارج عبر المواني والمنافذ المختلفة، معظمهم عن طريق الجو، وذلك حتى أمس الأول الخميس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51665 ] نشر منذ 31 دقيقة
حياهم الله ,,
,, وتقبل الله منا ومنهم ومن الجميع ، الاعمال الصالحه وغفر لنا ذنوبنا ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18748 ] نشر منذ 24 دقيقة
غريبه سمح لهم نظام الحمدين يأتون للحج هذا العام
بكره بتطلع قناة الحقيره وتنفي الخبر