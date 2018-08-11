ترامب يهدد كندا ويطالبها بسرعة التوصل إلى اتفاق

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، كندا من احتمالية فرض الولايات المتحدة رسومًا جديدة على صادرات السيارات لواشنطن؛ مطالبًا إياها بسرعة التوصل إلى اتفاق.

وأوضح ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدًا. سنفرض رسومًا على السيارات إذا لم نستطع التوصل إلى اتفاق. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي كان قد طالب كندا في وقت سابق، برفع القيود التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية؛ الأمر الذي لم تستجب له أوتاوا حتى الآن.