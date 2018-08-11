انتحار رجل شنقا بعد علمه بمرضه بالسرطان
شهدت منطقة الوردانية في لبنان، انتحار رجل شنقًا داخل أحد موقف السيارات الخاص بمنزله، ورُجح أن يكون قد قام بذلك بعد علمه بإصابته بمرض ” السرطان ” الخبيث.
وتم نقل الرجل المُنتحر إلى المستشفى، وذلك بعد اكتشاف جثته بموقف السيارات بمنزله في ” الوردانية ” .
ومن جانبه، توقع الطبيب الشرعي، أن الرجل مات منتحرًا وليس مقتولًا، مرجعًا ذلك إلى رسالة خطية تم العثور عليها داخل منزله، والتي أفادت باكتشاف الرجل أنه مصاب بـ ” السرطان ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18748 ] نشر منذ 27 دقيقة
ممتاز وفر قيمة العلاج