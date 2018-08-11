انتحار رجل شنقا بعد علمه بمرضه بالسرطان

بيروت(صدى):

شهدت منطقة الوردانية في لبنان، انتحار رجل شنقًا داخل أحد موقف السيارات الخاص بمنزله، ورُجح أن يكون قد قام بذلك بعد علمه بإصابته بمرض ” السرطان ” الخبيث.

وتم نقل الرجل المُنتحر إلى المستشفى، وذلك بعد اكتشاف جثته بموقف السيارات بمنزله في ” الوردانية ” .

ومن جانبه، توقع الطبيب الشرعي، أن الرجل مات منتحرًا وليس مقتولًا، مرجعًا ذلك إلى رسالة خطية تم العثور عليها داخل منزله، والتي أفادت باكتشاف الرجل أنه مصاب بـ ” السرطان ” .