234 برنامج للتدريب الصيفي لعام 2018 بـ ” تعليم عسير “

أبها(صدى):

قامت إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم عسير أمس الأول، باختتام برامج التدريب الصيفي لعام 2018؛ وذلك في مراكز التطوير المهني بكافة القطاعات.

ووفقًا للتقرير الذي صدر عن إدارتي التدريب والابتعاث ” بنين وبنات ” ، فإن هذه البرامج تأتي في إطار خطة وزارة التعليم؛ لتقديم برامج تطويرية ونوعية لشاغلي الوظائف التعليمية خلال موسم الصيف.

وعن عدد البرامج المنفذة، فقد بلغ عددها 234 برنامج، استفاد منها 4012 متدربًا ومتدربة، ونفذها 87 مدربًا ومدربة، بالإضافة إلى البرامج المقدمة للمعلمين والمعلمات الجدد التي استمرت 5 أيام.