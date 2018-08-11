النصر يضع عينيه على بدلاء لـ ” جوناس “

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر أن إدارة نادي النصر، برئاسة سعود السويلم، تضع عينيها على عدة لاعبين أجانب ليحلون محل مهاجم بنفيكا البرتغالي، البرازيلي جوناس أوليفيرا؛ لافتةً إلى أن الإدارة أنهت اتفاقها المبدئي مع عدد من اللاعبين الأجانب، وتحديدًا في خط الهجوم، للتوقيع مع أي منها في حال تعثر مفاوضاتها مع المهاجم البرازيلي.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من بديل في حال عدم اتمام التعاقد مع جوناس؛ حيث يعد مهاجم تيجريس أونال المكسيكي، الفرنسي أندريه جينياك، الخيار الأقرب بالنسبة للإدارة النصراوية.

ورفع ” العالمي ” عرضه لـ ” جوناس ” إلى 26 مليون ريال لمدة موسمين بدلًا من العرض الأول البالغ 22.5 مليون ريال للتوقيع معه لموسم واحد بنظام الإعارة، إلا أن اللاعب اصطدم بموقف رئيس ناديه، فيليب فييرا الذي يرفض رحيله عن بنفيكا.