اكتشاف ثغرة جديدة بـ ” واتساب ” تتيح تغيير محتوى الرسالة وهوية المرسل

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” Check Point ” للأمن الإلكتروني، عن اكتشافها لثغرة في تطبيق ” واتساب ” ، والتي تتيح للقراصنة تغيير محتوى الرسالة أو تغيير هوية مرسل رسالة تم تسليمها مسبقًا.

وعن هذه الثغرة أوضحت شركة ” Check Point ” أنه يمكن للمتسللون من خلال إنشاء نسخة مخترقة من تطبيق ” واتساب ” ، تغيير ما يُعرف باسم اقتباس ” quote ” ، وهي ميزة تسمح للأشخاص داخل إحدى الدردشات بعرض رسالة سابقة والرد عليها؛ وذلك لإعطاء الانطباع بأن شخصًا ما أرسل رسالة وهو لم يرسلها فعليًا.

ومن جانبها أوضحت شركة ” واتساب ” إنها تعمل على إزالة الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات مخترقة من خدمتها، إلا أنها قالت إن القدرة على التلاعب بميزة الاقتباس لم تكن عيبًا.

حيث أشارت الشركة أن المحاولات لمنع مثل هذا الخداع من خلال التحقق من كل رسالة على المنصة؛ من شأنه أن يخلق مخاطر خصوصية هائلة أو إبطاء التطبيق كثيرًا أو تعطل الخدمة.