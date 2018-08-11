مصرع عامل على يد جاره بعد إلقائه القمامة أمام منزله

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة القليوبية بمصر، مصرع عامل إثر نشوب مشاجرة مع عامل آخر ونجله، وهو جاره في السكن، وذلك نظرًا لقيامه بإلقاء القمامة أمام منزله، لينهال عليه ضربًا بـ ” الشومة ” على رأسه، ليتوفى على الفور.

ووردت إشارة من المستشفى إلى رئيس مباحث قسم قليوب، بوصول المجنى عليه والذي يبلغ من العمر 55 سنة ” عامل ” ، جثة هامدة جراء عدة إصابات بالرأس، وتبين أن المتهمين هما عامل آخر يبلغ من العمر 50 عامًا، ونجله صاحب الـ27 سنة ” عامل ” .

واتضح أن الرجل وابنه تعديا على المجنى عليه بـ ” عصا خشبية ” ، وذلك بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله، فيما اعترف الابن الجاني بقيام والده بالتعدي على المجنى عليه مما أدى لمصرعه في الحال.

وعليه، تم نقل الجثة إلى مستشفى ” قليوب ” العام، ثم تم دفنها، وإلقاء القبض على أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمصر قد نجحت في القبض على المتهم الثاني ” الابن ” ، فيما تكثف جهودها لضبط المتهم الأول الهارب.