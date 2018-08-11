مصرع عامل على يد جاره بعد إلقائه القمامة أمام منزله
شهدت محافظة القليوبية بمصر، مصرع عامل إثر نشوب مشاجرة مع عامل آخر ونجله، وهو جاره في السكن، وذلك نظرًا لقيامه بإلقاء القمامة أمام منزله، لينهال عليه ضربًا بـ ” الشومة ” على رأسه، ليتوفى على الفور.
ووردت إشارة من المستشفى إلى رئيس مباحث قسم قليوب، بوصول المجنى عليه والذي يبلغ من العمر 55 سنة ” عامل ” ، جثة هامدة جراء عدة إصابات بالرأس، وتبين أن المتهمين هما عامل آخر يبلغ من العمر 50 عامًا، ونجله صاحب الـ27 سنة ” عامل ” .
واتضح أن الرجل وابنه تعديا على المجنى عليه بـ ” عصا خشبية ” ، وذلك بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله، فيما اعترف الابن الجاني بقيام والده بالتعدي على المجنى عليه مما أدى لمصرعه في الحال.
وعليه، تم نقل الجثة إلى مستشفى ” قليوب ” العام، ثم تم دفنها، وإلقاء القبض على أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمصر قد نجحت في القبض على المتهم الثاني ” الابن ” ، فيما تكثف جهودها لضبط المتهم الأول الهارب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51665 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم وحزة حضوره ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18748 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله