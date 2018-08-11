4500 كشاف وجوال يبدؤون غدا عملية مسح مشعري منى وعرفات

مكة المكرمة(صدى):

يبدأ غداً الأحد أكثر من 4500 كشاف وجوال في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعري منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات, والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة بدأً من اليوم السابع من ذي الحجة القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة .

وأفاد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى ” الإعداد والتجهيز ” , ويتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية, وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.

وبين أن المرحلة الثانية ” المسح ” , تتضمن قيام أفراد الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، فيما تختص المرحلة الثالثة بإصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة .