شروط وسلامة لحم الضأن وطهيها الصحي

أماني الغامدي(صدى):

أكد دكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، أن هناك علامات يمكن من خلالها اكتشاف اللحوم الصالحة للأكل والطازجة، وكذلك اكتشاف الفاسدة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

وتابع ، يجب تجنب شراء لحم الضأن الأحمر الفاتح (الوردي)، فهذا يدل على أن الخروف كان مصابا أو مريضا.

– اللحم الأزرق يدل على أن الخروف مات قبل عملية الذبح الشرعي.

– اللون الأسود يدل على أن اللحم تم تخزينه لفترة طويلة قبل عملية العرض للبيع.

بعد شراء لحم الضأن الطازج ذي اللون الأحمر الداكن المميز، لابد أن نراعي طرق طهيه الصحية، والتي نستعرضها في السطور التالية:

وقال ، أنه من أفضل طرق طهي لحم الضأن هو طهيه على البخار، فهو يحتفظ بقيمته الغذائية كاملة ، كما أن سلق لحم الضأن من الطرق الصحية أيضا لطهيه، ولكن مع مراعاة التخلص قدر الإمكان من الدهون والجزء السمين.

وتعد عملية شي لحم الضأن على الفحم من الطرق الصحية، لأنها تعمل على تخليصه من الدهون الموجودة به بكثرة.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من التخلص من الدهون الموجودة باللحم قبل الشي، مع تقطيعه إلى قطع صغيرة، وعدم تعريضه لحرارة الفحم فترة طويلة، حتى لا تتكون البوليمرات الضارة بالجسم.

ويفضل إضافة شرائح الكوسة والطماطم والبصل والبطاطس أثناء الشواء، لأن هذه الخضراوات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من أضرار لحم الضأن.

ويحذر دكتور أحمد من تحمير لحم الضأن في السمن، لأن هذه الطريقة تؤدي إلى إنتاج مجموعة من الأكاسيد النيتروجنية الضارة بالجسم.