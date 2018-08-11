قصة أسرة من 11 فرد تعيش في منزل آيل للسقوط في أي لحظة

حمود العنزي (صدى):

تعيش أسرة مكونة من 11 فرد ” الأب والأم و 5 بنات و 4 أولاد ” في منزل متهالك آيل للسقوط في أية لحظة.

وكشف رب الأسرة أنه لا يملك سوى المبلغ المخصص من الضمان الاجتماعي الذي لا يزيد على 2900 ريال، مشيرا إلى أنه لا يكفي لبضعة أيام، بحسب وسائل محلية.

وأوضح أن ابنته الكبرى تعمل بوظيفة لتساعدهم في تحمل أعباء الحياة، واستدانت قرضين مجموعهما 139 ألف ريال، لإعادة تأهيل المنزل وترميمه لحمايته من السقوط، إلا أنها ظلت عاجزة عن الوفاء بالسداد، مع ضعف الراتب الذي تتقاضاه من عملها.