الخضيري يحذر النساء من كريمات التفتيح: تسبب اضطرابات في الكلى

أميرة خالد(صدى):

وجه المختص في أبحاث المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري، رسالة تحذيرية لمستخدمي كريمات تفتيح البشرة ، لما تمثله من خطورة على الصحة.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” إن هناك من يبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدوية خطيرة على الصحة، لتبييض البشرة، مثل بيع علاج البهاق، المستخدم لتوحيد لون الجلد لدى مرضى البهاق ” .

وأوضح أن تلك الكريمات سرعان ما تسبب ظهور بقع داكنة ونمش، ومشاكل في الجلد، كما أن خطرها يمتد إلى حدوث اضطرابات في الكبد والكلى.