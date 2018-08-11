بالفيديو.. أول ظهور لإليسا أمام الجمهور بعد إعلان مرضها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس الجمعة، في فعاليات حفلات ” أعياد بيروت ” ،وذلك في أول ظهور لها بعد إعلان شفائها من سرطان الثدي.

وبدأت إليسا الحفل بأغنيتها الجديدة ” إلى كل اللي بيحبوني ” ،واستقبلها الجمهور بالورود البيضاء تعبيرًا عن فرحتهم بتجاوزها محنتها المرضية.

ووجهت كلمة لجمهورها ، قائلة : ” كنت عايزة أحضر كلمة اقولهالكم على محبتكم لكن معرفتش.. أولا أنا عايزة أشكركم مش على التعاطف لأني أنا مابدي حدا يتعاطف معي..انا عايزة أشكركم على محبتكم الكبيرة ” .

وأضافت: ” انا كمان عايزه أشكر كل اللي مش بيحبوني.. عشان جزء منهم بقى يحبني..بجد شكرا ليكم ” .