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بالفيديو.. أول ظهور لإليسا أمام الجمهور بعد إعلان مرضها

بالفيديو.. أول ظهور لإليسا أمام الجمهور بعد إعلان مرضها
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس الجمعة، في فعاليات حفلات ” أعياد بيروت ” ،وذلك في أول ظهور لها بعد إعلان شفائها من سرطان الثدي.

وبدأت إليسا الحفل بأغنيتها الجديدة ” إلى كل اللي بيحبوني ” ،واستقبلها الجمهور بالورود البيضاء تعبيرًا عن فرحتهم بتجاوزها محنتها المرضية.

ووجهت كلمة لجمهورها ، قائلة : ” كنت عايزة أحضر كلمة اقولهالكم على محبتكم لكن معرفتش.. أولا أنا عايزة أشكركم مش على التعاطف لأني أنا مابدي حدا يتعاطف معي..انا عايزة أشكركم على محبتكم الكبيرة ” .

وأضافت: ” انا كمان عايزه أشكر كل اللي مش بيحبوني.. عشان جزء منهم بقى يحبني..بجد شكرا ليكم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18734 ] نشر منذ 5 دقائق

طيب الحمد لله على سلامتك يالختياره

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