شروط التقديم على الوظائف في البنك الأهلي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري، عن بدء التقديم من جديد على برنامج روّاد الأهلي ” Rowad AlAhli Program ” لحملة البكالوريوس والماجستير .

ويقدم برنامج رواد الأهلي تدريبًا عمليًا للخريجين الجدد مصحوبًا بتدريب نظري في مختلف إدارات البنك لمدة ٨ أشهر، وبعدها يُعين المتدرب موظفاً بدوام كامل في القسم الأكثر ملائمة للطرفين.

ومن شروط الترشح للبرنامج ، أن يكون المرشح سعودياً وأن يكون العمر من 22-28 عاماً وألا يكون على رأس أي وظيفة وحاصل على المؤهل الجامعي ” ماجستير – بكالوريوس ” مع ضرورة عدم مرور أكثر من سنة على تخرجه.

وإمكانية الانتقال إلى جدة خلال فترة البرنامج 8 أشهر / وسيغطي البنك تكاليف الإقامة لمدة للمرشحين القادمين من خارج جدة.

وللتقديم من خلال الرابط الــــتالي من هـــــــنا.