شروط التقديم على الوظائف في البنك الأهلي
كشف البنك الأهلي التجاري، عن بدء التقديم من جديد على برنامج روّاد الأهلي ” Rowad AlAhli Program ” لحملة البكالوريوس والماجستير .
ويقدم برنامج رواد الأهلي تدريبًا عمليًا للخريجين الجدد مصحوبًا بتدريب نظري في مختلف إدارات البنك لمدة ٨ أشهر، وبعدها يُعين المتدرب موظفاً بدوام كامل في القسم الأكثر ملائمة للطرفين.
ومن شروط الترشح للبرنامج ، أن يكون المرشح سعودياً وأن يكون العمر من 22-28 عاماً وألا يكون على رأس أي وظيفة وحاصل على المؤهل الجامعي ” ماجستير – بكالوريوس ” مع ضرورة عدم مرور أكثر من سنة على تخرجه.
وإمكانية الانتقال إلى جدة خلال فترة البرنامج 8 أشهر / وسيغطي البنك تكاليف الإقامة لمدة للمرشحين القادمين من خارج جدة.
وللتقديم من خلال الرابط الــــتالي من هـــــــنا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18734 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كيف ممكن 22 سنه ومعاه البكلوريس والماجستير شويه صعبه
يبدو ان الاعلان مفصل لناس معينه
مهما كان الاجنبي المتجنس لايزال يحن لوطنه وابناء وطنه