  • السبت 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شروط التقديم على الوظائف في البنك الأهلي

شروط التقديم على الوظائف في البنك الأهلي

شروط التقديم على الوظائف في البنك الأهلي
فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري، عن بدء التقديم من جديد على برنامج روّاد الأهلي ” Rowad AlAhli Program ” لحملة البكالوريوس والماجستير .

ويقدم برنامج رواد الأهلي تدريبًا عمليًا للخريجين الجدد مصحوبًا بتدريب نظري في مختلف إدارات البنك لمدة ٨ أشهر، وبعدها يُعين المتدرب موظفاً بدوام كامل في القسم الأكثر ملائمة للطرفين.

ومن شروط الترشح للبرنامج ، أن يكون المرشح سعودياً وأن يكون العمر من 22-28 عاماً وألا يكون على رأس أي وظيفة وحاصل على المؤهل الجامعي ” ماجستير – بكالوريوس ” مع ضرورة عدم مرور أكثر من سنة على تخرجه.

وإمكانية الانتقال إلى جدة خلال فترة البرنامج 8 أشهر / وسيغطي البنك تكاليف الإقامة لمدة للمرشحين القادمين من خارج جدة.

وللتقديم من خلال الرابط الــــتالي من هـــــــنا.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18734 ] نشر منذ 2 دقيقتين

كيف ممكن 22 سنه ومعاه البكلوريس والماجستير شويه صعبه
يبدو ان الاعلان مفصل لناس معينه
مهما كان الاجنبي المتجنس لايزال يحن لوطنه وابناء وطنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *