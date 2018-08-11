صيدلي يترك مجاله من أجل القهوة

حمود العنزي (صدى):

تسبب شغف مواطن شاب بالقهوة العربية، في تركه لعمله في مجال الصيدلة، متجهًا لتأسيس مشروعه ” قهوة زاد ” .

وأوضح الصيدلي زياد الروقي، أن سبب اختيار ” قهوة زاد ” كإسم لمشروعه، هو أن تناول القهوة في زمن الأجداد والآباء مع حبات التمر أو الرطب كانت بمثابة ” الزاد ” ، وكان بالإمكان الاكتفاء بها عن الطعام في كثير من الأوقات.

ومن اختصاصه الطبي، يؤكد الشاب أن القهوة العربية غنية بالمواد المضادة للأكسدة وأن إضافة الهيل والقرنفل أو الزعفران تسهم في زيادة الفوائد الصحية للقهوة العربية وتكسبها طعمًا ونكهة.