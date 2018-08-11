بالفيديو.. ” الموت للديكتاتور ” هتافات الجماهير بملاعب إيران

نواف السالم(صدى):

اندلعت اشتباكات بين مشجعي نادي استقلال طهران العاصمة والقوات الأمنية من جانب ومشجعي نادي ” تراكتورسازي تبريز ” المنتمي إلى الأتراك الآذربيجانيين من جانب آخر في ملعب ” آزادي ” أمس الجمعة.

جاء ذلك بعد أن هتفت جماهير العاصمة ضد العرق التركي أدت إلى جرح واحتجاز عشرات من مشجعي نادي تراكتور سازي تبريز.

وكان اللافت أن الجماهير الحاضرة في النادي ورغم خلافها هتفت ضد المرشد الإيراني بشعار: ” الموت للديكتاتور ” وهو الشعار الذي قد يكون المتفق عليه الوحيد بين المتخاصمين في آزادي بطهران وغدير في الأهواز.