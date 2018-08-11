بيان من اتحاد الكرة حول مشاجرة المنتخب الأولمبي الإماراتي ونظيره الماليزي

طلال الغامدي(صدى):

شهدت مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي الإماراتي ونظيره الماليزي،أمس الجمعة، ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة بإندونيسيا، مشاجرة عنيفة بين اللاعبين.

ودفع لاعب إماراتي أحد اللاعبين بالفريق الماليزي ،ما أدى إلى تدافع باقي لاعبي الفريق تجاه اللاعب، ما تسبب في إيقاف المباراة، المقيمة بكوالالمبور.

وأوضح بيان أصدره الاتحاد الإماراتي لكرة القدم،أن اللاعب محمد خلفان الحراصي هو المتسبب في نشوب الشجار، وتقرر استبعاده من قائمة المنتخب المشارك في ” الآسياد ” ، وإحالته للجان المختصة باتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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