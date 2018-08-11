رسالة غاضبة من ميريام فارس تعليقا على إصابتها بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

كشفت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عن حقيقة إصابتها بمرض السرطان، بعد تداول الأنباء خلال الأيام الماضية عن إصابتها بمرض خطير.

وقالت فارس ردًا على تلك الأنباء عبر حسابها على ” انستقرام ” : ” ترددت كتير قبل ما إحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، وتحديداً اللي بتزعل مستباحة للعلن. بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني إطلع عن صمتي ” .

وتابعت : ” بشكر من كل قلبي الناس اللي سألت عني واطمنت على صحتي والى كل اللي عم يدعولي بالشفا ويصلولي، بقلن انا كمان محظوظة فيكن كتير. سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لإتعافى وارجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها. صحيح إني عم إقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة إسمها سرطان ” .

واختتمت رسالتها: ” أنا ما معي سرطان. كفى متاجرة بصحة الناس. بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض ” .

وانتشرت الانباء بكثافة أمس عن إصابة ميريام بمرض خطير، مما جعل الجماهير تتوقع إصابتها بالسرطان، حيث زعم البعض أنها في مرحلة أخطر من مرض إليسا بالسرطان.